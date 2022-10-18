«Сообщи, где торгуют смертью»: в регионе в рамках акции проводят профилактические беседы со школьниками и студентами

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В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские и общественники Самарской области проводят профилактические беседы со школьниками и студентами.



Так, сотрудники полиции Тольятти вместе с представителем Общественного совета при территориальном ОВД Николаем Шаховым встретились со студентами высших учебных заведений. Специалисты отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков рассказали учащимся о тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков для организма, показали тематические видеоролики, напомнили, что за употребление и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. Полицейские объяснили собравшимся, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотических средств, и рассказали о том, куда можно сообщить об известных фактах распространения и употребления наркотических веществ. Представитель Общественного совета при Управлении Николай Шахов призвал учащихся вести здоровый образ жизни, уверенно идти к намеченным целям, самосовершенствоваться и активно проявлять свою антинаркотическую позицию.



В завершение встречи сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы и раздали учащимся тематические памятки.



Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.



ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной Всероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!



Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:



- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

Фото: ГУ МВД СО