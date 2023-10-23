«Сообщи, где торгуют смертью»: сотрудники полиции проводят мероприятия в учебных заведениях губернии

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В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции проводят мероприятия в учебных заведениях Самарской области.

Профилактическое мероприятие в форме активного диалога прошло в Камышлинском районе.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, пропагандируют здоровый образ жизни, формируют у подростков грамотное и ответственное отношения к здоровью.

Так, полицейские МУ МВД России «Клявлинский» совместно с врачом-наркологом и сотрудником районной прокуратуры провели профилактическое мероприятие со студентами ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла».

Старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Гульфира Ахметшина настоятельно рекомендовала собравшимся соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха. Она затронула вопросы уважительного и корректного отношения к учителям, взрослым и сверстникам, общение в социальных сетях. Беседа основывалась на конкретных примерах и фактах из профессиональной деятельности инспектора.

Гульфира Минхайдаровна напомнила студентам о вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснила, чем опасны эти пагубные привычки.

Студентам продемонстрировали видеоролик о влиянии электронных сигарет на здоровье человека.

«Профилактические меры, связанные с курением табака несовершеннолетним, помогут предотвратить проблему прежде, чем она появится. Именно правильно подобранные методы помогают убедить подростка в том, что курение сигарет или «вейпов» несовершеннолетним не приносит для него пользы. Никотин, содержащийся в электронных сигаретах, пагубно влияет не только на общее состояние организма, но также на умственную активность подростков» - пояснил врач-нарколог Эдуард Шарапов.

Напомнили подросткам и о том, что курение, в том числе электронных сигарет, нарушает не только устав общеобразовательного учреждения, но и влечет за собой административную ответственность. Разъяснили необходимость соблюдать общественный порядок, уважать права и интересы других лиц, не совершать хулиганских действий, правонарушений и преступлений. Напомнили о необходимости сообщать взрослым ставшей известной информацию о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

Мероприятие прошло в форме диалога, студенты активно задавали организаторам вопросы и получали компетентные ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: freepik.com