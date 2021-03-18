Сомнолог советует всем, страдающим от бессонницы, не оставаться в кровати, если сон не приходит в течение 15 минут 

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Неудачные попытки заснуть могут привести к появлению страха и формированию условного рефлекса. Об этом 18 марта рассказал президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов, передают "Известия".

Он посоветовал всем, страдающим от бессонницы, не оставаться в кровати, если сон не приходит в течение 15 минут. По словам врачам, в противном случае может выработаться условный рефлекс, мешающий сну.

«То есть уже стресс пройдет, а человек будет подходить к постели и думать «так я же, наверное, не засну». И это реально становится проблемой», — заявил доктор во время пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню сна, который будет отмечаться 19 марта.

При проблемах со сном сама постель может начать ассоциироваться с бессонницей. При этом человек, который усиленно пытается заснуть, делает это в три раза медленнее.

Ранее Бузунов сообщал, что человеку необходимо спать от 4 до 12 часов в сутки, в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Фото из открытых источников