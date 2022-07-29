Солистки группы "Тату" выступят вместе в Минске 3 сентября, но не объявляют о воссоединении коллектива

37

Солистки ранее существовавшей российской группы "Тату" Юлия Волкова и Елена Катина выступят вместе в Минске 3 сентября, но не объявляют о воссоединении коллектива. Об этом сообщила ТАСС в пятницу концертный директор Волковой Катерина Дорош.

"Мы сейчас говорим о концерте в Минске 3 сентября. <…> У нас пока информация только о предстоящем концерте, пока мы больше ни о чем не говорим", - сказала она, отвечая на вопрос о возможном воссоединении коллектива.

Группа Тату была создана в 1999 году, в нее входили две участницы - Елена Катина и Юлия Волкова. Коллектив представлял Россию на конкурсе "Евровидение" в 2003 году, где они заняли третье место. Группа распалась в 2011 году. Волкова и Катина начали сольные карьеры.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС