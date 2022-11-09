Солдат, отбросивший от себя гранаты, летевшие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области

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Российский военнослужащий, прославившийся после появления видео, на котором он отбрасывал от себя гранаты, летевшие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области. Об этом стало известно 9 ноября из Telegram-канала телеведущего Владимира Соловьева, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что военнослужащий — мобилизованный из Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным журналиста, съемка велась у села Малая Рогань этой весной. На кадрах — боец 138-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. Он выжил.

В сообщении отмечается, что после выдергивания чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды. Таким образом, на то, чтобы выбросить гранаты, у солдата были считанные секунды.

«Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й Отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. <...> Всем бойцам бригады — большой воинской удачи», — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Кадры с российским военным облетели и зарубежные СМИ. У иностранных журналистов и интернет-пользователей вызвали восхищение сверхбыстрая реакция и железные нервы бойца.

Фото: соцсети/"Известия"