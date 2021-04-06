Сокращение численности безработных и рост открытых вакансий в Самарской области сохраняется

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По состоянию на 06.04.2021 численность безработных по сравнению с началом текущего года уменьшилась в 1,6 раза и составила 26,7 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,6%, что на 1,0 п.п. ниже значения на начало текущего года.

По последним данным количество вакансий (40,6 тыс. единиц) в 1,5 раза превышает численность зарегистрированных безработных.

В целях предупреждения негативных социально-экономических тенденций в Самарской области министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области на постоянной основе осуществляется мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе в части увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников.

По состоянию на 06.04.2021 фактически высвобожден 581 человек, из них в службу занятости обратилось 97 человек (годом ранее фактическое высвобождение составило 1044 человека, из них обратилось в службу занятости 338 человек). Число работников предприятий Самарской области, планируемых к сокращению в ближайшие месяцы, составляет 3674 человека (в 2020 году в это же время было запланировано к сокращению 6064 человека).

Важно отметить, что работодатель, представляя в органы службы занятости сведения о предполагаемом высвобождении по причине реорганизации, оптимизации штатной численности, не всегда осуществляет фактическое сокращение работников.

С высвобожденными работниками предприятий ведётся адресная работа по всем направлениям службы занятости, предоставляется вся необходимая информация. Предлагаются мероприятия активной политики занятости, финансируемые из областного бюджета. Безработные граждане могут принять участие в таких мероприятиях, как общественные и временные работы, организация самозанятости и переезд в другую местность. Одним из эффективных инструментов реагирования на текущие потребности рынка труда является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Кроме того, с целью восстановления к концу текущего года численности занятого населения до уровня 2019 года разработан межведомственный комплекс мер. Документ включает мероприятия, направленные, в том числе на содействие в трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, выпускников, а также стимулирование работодателей на создание рабочих мест и легализацию неформальной занятости, в том числе с возможностью оформления в качестве самозанятого.