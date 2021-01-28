Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет

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Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек), передает РБК.



Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2005 года — тогда население страны уменьшилось на 564,5 тыс. человек. Таким образом, сокращение населения страны в пандемийном 2020 году поставило рекорд за 15 лет.



Рекордная смертность и спад рождаемости



Смертность в России за январь—ноябрь 2020 года (данные с учетом декабря пока не опубликованы Росстатом) достигла 1,881 млн человек, что на 13,9% (или 229,7 тыс.) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент смертности за январь—ноябрь вырос до 14 умерших на 1 тыс. человек против 13,6 за январь—октябрь.



Избыточная смертность (отражает прямые и косвенные эффекты пандемии COVID-19) за январь—ноябрь 2020 года достигла 184,6 тыс. человек, или +10,9% к норме последних лет, следует из предварительных оценок РБК на основании данных Росстата. В качестве нормы взят средний показатель смертности за январь—ноябрь в предыдущие пять лет. Официальная смертность от COVID-19 в России за все время пандемии составляет 116 тыс. человек (по данным Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из Единого госреестра ЗАГС).



Уровень смертности в России еще за январь—октябрь 2020 года стал максимальным за десять лет, с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета, оценивал РБК на основе данных Росстата.



Одновременно с ростом смертности в России на фоне пандемии сокращается и рождаемость: за январь—ноябрь число родившихся сократилось на 4,4% в годовом выражении. За 11 месяцев года в стране родились 1,306 млн человек, тогда как в сопоставимом периоде 2019 года — 1,365 млн человек.



Естественная убыль населения с начала 2020 года ускорилась до 574,8 тыс. человек, что в два раза превышает показатель за сопоставимый период 2019 года (минус 285,7 тыс. человек). В условиях закрытия границ из-за пандемии COVID-19 миграционный приток не смог компенсировать значительную естественную убыль населения. За январь—ноябрь 2020 года он составил всего 91,12 тыс. человек (для сравнения: за январь—ноябрь 2019 года миграционный рост составлял 259,5 тыс.). Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 15,9%.



Правительство прогнозировало, что сокращение численности населения в 2020 году составит 352,5 тыс. человек, следовало из октябрьской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России.



В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

