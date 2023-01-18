«Сокольи горы»: участие в соревнованиях могут принять спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие допуск врача

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28 января 2023 года в поселке Управленческий на территории учебно-спортивного центра «Чайка» в девятый раз состоится лыжный марафон «Сокольи горы». Мероприятие организовано Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара при поддержке министерства спорта Самарской области.

В мероприятии участвуют спортсмены не только со всего региона, но и любители лыжного спорта из других субъектов РФ. Соревнования включены в серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны страны.

Трасса марафона пройдет по лесным просекам в окрестностях Сокольих Гор. Это место привлекает своим уникальным природным ландшафтом: вместе с Жигулевскими горами Сокольи образуют так называемые Волжские ворота с неповторимым рельефом и великолепными видами.

Соревнования пройдут на дистанциях 3 км, 11 км, 17 км, 34 км и 50 км свободным стилем. Отметим, что в этом году впервые будет использована новая система хронометража, которая используется на крупнейших лыжных марафонах страны и мира. Отличие от предыдущей системы в том, что в режиме реального времени возможно слежение за участниками гонки, а персональный результат будет выслан на телефон по окончании соревнований.

Участие в соревнованиях могут принять спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие допуск врача. Стать участником лыжного марафона можно, пройдя регистрацию по ссылке.

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию будет производиться по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, ГАУ СО УСЦ "Чайка", верхняя поляна, лыжный комплекс "1" пресс-центр, 2 этаж: 26 января с 16:00 до 18:00; 27 января с 10:00 до 18:00; 28 января с 8:30 до 10:30.

Подробнее о марафоне здесь.

Фото: pxfuel