«СОдействие» – в действии: благодаря Губернаторскому проекту в Хворостянке обновили музей, монумент и создали новый парк

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Рабочий день четверга, 21 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит в Хворостянском районе.

Здесь Глава региона осмотрит ряд социально-значимых объектов, а также проведет совещание по реализации стратегии развития муниципалитета и личный прием граждан.

Настоящий центр культурной жизни села - Музей славы земли Хворостянской. Здесь собраны экспонаты об истории района и его выдающихся жителях.

Заведующая музеем Наталья Федькина рассказала Дмитрию Азарову, что работа по созданию музея была начата в 2005 году на базе Хворостянского филиала СОШ п.Прогресс. В 2007 году состоялось открытие районного центра краеведческой работы.

На новый этап развития музей вышел в 2017 году: инициативная группа жителей обратилась к властям с просьбой передать под музей бывшее здание спортивной школы. Активность сельчан была поддержана Губернатором, средства на переоборудование здания были выделены в рамках проекта «СОдействие».

Первоначально было открыто и капитально отремонтировано два зала: этнографический и «Игро-Мир» с интерактивной площадкой. Затем музейные коллекции пополнились экспонатами школьных музеев сел Владимировка, Абашево, Михайло-Лебяжье, а в 2019, в преддверии 75-летия Великой Победы, при поддержке благотворителей состоялось открытие Зала боевой славы.

«То, что музей сейчас существует и процветает - благодаря вам, Дмитрий Игоревич, большое вам спасибо, – обратилась к Главе региона Наталья Федькина. – Без вашего проекта в этом здании музей бы вряд ли открылся».

С мнением Натальи Федькиной солидарны и местные жители:

«Огромное спасибо за проект «СОдействие», который вы создали и которым помогаете нашим жителям оставаться настоящими гражданами и патриотами малой родины», – обратилась к Дмитрию Азарову жительница села Хворостянка Галина Шалашова.

Глава региона отметил, что реализация проекта была бы невозможна без самих жителей села, их деятельного участия:

«Я много слышал о музее, но признаюсь, что, приехав сюда, был сильно удивлен таким креативным, современным подходом к развитию музея. Времена меняются, и очень важно найти современный подход, чтобы интересно представлять информацию молодому поколению. У вас это получилось».

Центральное место в музее занимают истории земляков-хворостянцев – героев СССР Василия Суркова и Василия Мамистова, – которые прошли Великую Отечественную войну, совершив немало подвигов. Не только высокий статус объединяет двух земляков: они в разное время жили в одном доме в селе Владимировка.

«Это уникальный дом, сейчас он находится в частной собственности. Лет 10 назад мы хотели сделать там музей, но пока не достигли договоренности с владельцами», – добавила заведующая музеем. Тем не менее, сейчас на доме есть мемориальная табличка, которая рассказывает о его легендарных жителях.

Также в музее представлена история Александра Сергеева, полного кавалера Ордена Славы, который во время войны прошел от Сталинграда до Берлина.

Благодаря Губернаторскому проекту «СОдействие» развитие получила и территория вблизи храма в честь Покрова Божией Матери в селе Хворостянка. Его настоятель протоиерей Александр Голуб и глава сельского поселения Галина Маркеева рассказали, что инициатива благоустроить прилегающую территорию родилась у прихожан. Активные хворостянцы совместно с настоятелем храма разработали проект и подали заявку на конкурс. На выделенные средства создается современное общественное пространство с фонтаном, архитектурным комплексом в честь Покрова Божией Матери.

«В этом году мы заканчиваем работы по проекту, нам осталось по весне провести озеленение, кое-где завершить работы по освещению территории», – уточнила Галина Маркеева.

Дмитрий Азаров поблагодарил настоятеля храма и прихожан за неравнодушие к родному селу и активную позицию по развитию малой Родины.

Также за счет средств Губернаторского проекта «СОдействие» в Хворостянке привели в порядок монумент воинской славы и мемориальный комплекс в честь Солдат-освободителей. Глава региона возложил к нему цветы, почтив память уроженцев Хворостянки, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, передает пресс-служба облправительства.