Сочи и Краснодар признаны самыми лучшими городами для ЗОЖ

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Самыми здоровыми городами России признаны Сочи и Краснодар. Такое мнение высказали россияне во время опроса. Участвовали в нем почти четыре тысячи человек из всех регионов страны, сообщает Смотрим.

По их мнению, в столице зимних Олимпийских игр легче всего вести здоровый образ жизни. Этому помогает комфортный климат и большое количеств мест для прогулок и пробежек. А также в Сочи много экотроп.

На втором месте в рейтинге самых удобных для занятий физкультурой и спортом городов – Краснодар. Участники опроса также отметили хорошую погоду и возможность питаться качественными экологически чистыми кубанскими продуктами.

Напомним, пляжи Сочи и Геленджика признали самыми чистыми в России. Роспотребнадзор оценивал береговые территории по нескольким критериям.