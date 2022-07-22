Я нашел ошибку
Главные новости:
Шойгу прилетел в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну
Шойгу прилетел в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну
Пляжи Тольятти до сих пор не попали в список разрешенных для купания
Пляжи Тольятти до сих пор не попали в список разрешенных для купания
Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее
К самарской гимназии "Перспектива" пристроят детский сад на 80 мест
К самарской гимназии "Перспектива" пристроят детский сад на 80 мест
На одной из дорог региона временно ограничат движение большегрузов
На одной из дорог региона временно ограничат движение большегрузов
Двое пенсионеров погибли на пожаре в Самарской области
Двое пенсионеров погибли на пожаре в Самарской области
В Самаре пройдёт выставка работ участниц в поддержку пациенток с раком молочной железы
В Самаре в будущем может не остаться маршруток
В Самаре в будущем может не остаться маршруток
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 54.85
-0.59
EUR 55.83
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сочи и Краснодар признаны самыми лучшими городами для ЗОЖ

22 июля 2022 10:58
137
Сочи и Краснодар признаны самыми лучшими городами для ЗОЖ

Самыми здоровыми городами России признаны Сочи и Краснодар. Такое мнение высказали россияне во время опроса. Участвовали в нем почти четыре тысячи человек из всех регионов страны, сообщает Смотрим.

По их мнению, в столице зимних Олимпийских игр легче всего вести здоровый образ жизни. Этому помогает комфортный климат и большое количеств мест для прогулок и пробежек. А также в Сочи много экотроп.

На втором месте в рейтинге самых удобных для занятий физкультурой и спортом городов – Краснодар. Участники опроса также отметили хорошую погоду и возможность питаться качественными экологически чистыми кубанскими продуктами.

Напомним, пляжи Сочи и Геленджика признали самыми чистыми в России. Роспотребнадзор оценивал береговые территории по нескольким критериям.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В России в 2 раза выросло количество сфер, где женщины занимают руководящие позиции
21 июля 2022, 13:53
В России в 2 раза выросло количество сфер, где женщины занимают руководящие позиции
Примечательно и то, что за три года женщины-руководители повысили зарплатные запросы. Общество
318
Самарцы рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода
21 июля 2022, 11:27
Самарцы рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода
Исследование показало, что сейчас ищут работу 19% ответивших. Общество
320
Россияне назвали главную составляющую идеального отпуска
18 июля 2022, 13:02
Россияне назвали главную составляющую идеального отпуска
Главной составляющей идеального отпуска путешественники назвали деньги. Общество
533
В центре внимания
Самарская делегация стала самой многочисленной на молодежном форуме ПФО «iВолга»
22 июля 2022  12:59
Самарская делегация стала самой многочисленной на молодежном форуме ПФО «iВолга»
88
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
22 июля 2022  11:10
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
179
Участники стартовавшего Молодежного форума ПФО «iВолга - 2022» смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих проектов
22 июля 2022  10:50
Участники Молодежного форума ПФО «iВолга - 2022» смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих проектов
164
На Мастрюковскую поляну уже приехали более 1000 участников Молодёжного форума ПФО «iВолга-2022». 
21 июля 2022  18:01
Дмитрий Азаров пожелал плодотворной работы участникам форума «iВолга-2022»
417
Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта
21 июля 2022  13:17
Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта
422
Весь список