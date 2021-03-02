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СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области отметил 28-летие

2 марта 2021 12:10
119
СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области отметил 28-летие

Специальный отряд быстрого реагирования "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области был образован 1 марта 1993 года. Главной задачей спецподразделения стало противодействие вооруженному бандитизму. С момента своего основания и до настоящего времени отряд был и остается на передовой борьбы с преступностью.

За 28 лет, прошедших с момента создания, офицеры СОБРа участвовали в многочисленных специальных мероприятиях по задержанию особо опасных вооруженных преступников, освобождению заложников, осуществлению силовой поддержки в сложных оперативно-разыскных мероприятиях.

Только в течение прошлого года бойцы СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие почти в 300 специальных мероприятиях, в ходе которых было задержано около 150 подозреваемых в совершении преступлений. В ходе спецопераций изъято 25 единиц огнестрельного оружия и более 7,5 тысяч единиц боеприпасов.

Операции, в которых принимали участие офицеры спецподразделения, проводились не только на территории Самарской области, но и в других регионах России, в том числе и на Северном Кавказе. За время существования отряда 11 сотрудников награждены Орденами Мужества (два из которых посмертно), свыше 300 офицеров имеют государственные награды.

С праздником офицеров специального подразделения поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко.

- Специальные отряды быстрого реагирования являются элитой росгвардейского спецназа. Отрадно отметить, что СОБР "Омега" нашего управления - заслуженно находится в числе лучших отрядов России. Это сплоченный коллектив единомышленников, в котором царит особое взаимопонимание. Достичь такого можно лишь в ходе совместного выполнения поставленной задачи в суровых, боевых условиях. Желаем коллективу отряда дальнейших успехов в боевой подготовке, процветания, а самое главное - мирного неба, - сказал, поздравляя личный состав отряда, генерал-майор Александр Эсауленко.

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Комментарии

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