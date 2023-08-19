Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Почетного гражданина области Юрия Егорова

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Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Почетного энергетика России, Почетного гражданина Самарской области – Юрия Васильевича Егорова.

Это большая потеря для нашего региона и всей страны. Юрий Васильевич был человеком, искренне преданным родной земле, и всю свою жизнь посвятил ее развитию. Его отличала огромная любовь к своему делу, незаурядный управленческий талант, трудолюбие и профессионализм.

Юрий Васильевич внес бесценный вклад в становление системообразующего предприятия страны – завода «Электрощит». Прошел путь от простого рабочего до генерального директора. Возглавив предприятие в сложный период российской истории, он помог ему справиться с кризисом, обеспечил устойчивое, динамичное развитие завода на годы вперед.

Юрий Васильевич был не только высоким профессионалом, но и замечательным, отзывчивым, мудрым, интересным человеком. Коллектив завода был для него большой семьей, и он по-отечески заботился о каждом сотруднике.

Память о нем, несомненно, будет жить в сердцах его учеников, сподвижников, всех работников завода и многих жителей нашего региона. Скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память!

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