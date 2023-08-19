Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Почетного гражданина области Юрия Егорова

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +27, +29°С.
В Самарской области 20 августа без осадков, до +30°С
Российская Премьер-лига опубликовала точный календарь матчей до конца первого кргуа сезона 2023/24.
Стал известен календарь матчей до конца первого круга Мир РПЛ
После матча с "Рубином" главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.
Игорь Осинькин: Я бы хотел более рациональной игры
Дмитрий Азаров подчеркнул, что в этот день в Сызрань приехали земляки и со всех населенных пунктов Самарской области.
Дмитрий Азаров побывал на фестивале "Серебряные трубы Поволжья"
В администрации Красноглинского района Самары прошла встреча с жителями по вопросу качества организации транспортного сообщения в Красноглинском районе. 
Улучшение транспортной доступности Красноглинского района: в Самару прибыли 50 автобусов большой вместимости
Жителей и гостей, которые приехали сюда не столько со всей области, но и из других регионов страны, а также Беларуси, поприветствовал Дмитрий Азаров.
В Сызрани  двойной праздник: финал фестиваля «Серебряные трубы Поволжья» и проходит «Сызранский помидор»
V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»: ФОТО
V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»: ФОТО
По программе полета «Луны-25» в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту.
«Роскосмос» сообщил о возникновении нештатной ситуации на борту «Луны-25»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.4
-0.35
EUR 101.48
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Почетного гражданина области Юрия Егорова

19 августа 2023 19:16
273
Юрий Васильевич внес бесценный вклад в становление системообразующего предприятия страны – завода «Электрощит».

Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Почетного энергетика России, Почетного гражданина Самарской области – Юрия Васильевича Егорова.

Это большая потеря для нашего региона и всей страны. Юрий Васильевич был человеком, искренне преданным родной земле, и всю свою жизнь посвятил ее развитию. Его отличала огромная любовь к своему делу, незаурядный управленческий талант, трудолюбие и профессионализм.

Юрий Васильевич внес бесценный вклад в становление системообразующего предприятия страны – завода «Электрощит». Прошел путь от простого рабочего до генерального директора. Возглавив предприятие в сложный период российской истории, он помог ему справиться с кризисом, обеспечил устойчивое, динамичное развитие завода на годы вперед.

Юрий Васильевич был не только высоким профессионалом, но и замечательным, отзывчивым, мудрым, интересным человеком. Коллектив завода был для него большой семьей, и он по-отечески заботился о каждом сотруднике.

Память о нем, несомненно, будет жить в сердцах его учеников, сподвижников, всех работников завода и многих жителей нашего региона. Скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память!

 

Фото:    ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»: ФОТО
19 августа 2023  21:14
V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»: ФОТО
129
Сегодня в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
19 августа 2023  10:31
Сегодня в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
349
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
18 августа 2023  13:39
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
780
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
18 августа 2023  13:35
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
383
Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.
17 августа 2023  17:36
В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов
1036
Весь список