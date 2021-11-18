Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Дениса Ковбы

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким в связи с уходом из жизни Дениса Ковбы. Глава региона подчеркнул, что Денис был выдающимся игроком "Крыльев Советов" в 2000-11 годах.

– Особенно горько и больно, когда уходят молодые, полные энергии, сил и стремлений люди. Самарская земля искренне гордится тем, что Денис Ковба играл за нашу футбольную команду, провел более 250 матчей в различных турнирах, забил немало голов, завоевывал с "Крыльями" бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что болельщики запомнят Дениса Ковбу, как одаренного футболиста, ответственного и преданного делу.

"Глубокого уважения заслуживает тренерская деятельность Дениса Юрьевича. Уверен, подготовленные им юные спортсмены продолжат полученными знаниями и умениями развивать отечественный футбол. Без сомнений, каждый, кто знал Дениса Ковбу, в эти дни переживает тяжелую боль утраты. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", – заключил глава региона.