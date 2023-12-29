Соблюдайте прaвила безопасности при установке новогодней ёлки

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Одним из главных символов новогодних и рождественских праздников является украшенная елка. При этом несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности при ее установке может стать причиной пожара.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: для того чтобы праздничные дни не были омрачены бедой, запомните следующие простые правила установки и украшения новогодней ели:

устанавливать елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались стен и потолка;

лучше расположить ее вдали от отопительных приборов;

используйте для украшения елки электрогирлянды только промышленного производства. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений;

при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) ее необходимо выключить;

запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть электрогирлянды;

не оставляйте электрогирлянду включенной в электросеть, уходя из дома;

ни в коем случае не украшайте елку бумажными и целлулоидными игрушками, ватой и свечами. С осторожностью используйте вблизи елки хлопушки и бенгальские огни.

Строгое соблюдение мер пожарной безопасности позволит провести новогодние и рождественские праздники без происшествий!