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Собачников предложили штрафовать за нежелание надевать своим питомцам намордники

25 июля 2023 09:10
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Собачников предложили штрафовать за нежелание надевать своим питомцам намордники

Ввести штрафы для хозяев потенциально опасных собак, которые не надевают питомцам намордники и поводки, — законопроект с такой нормой внесло в Госдуму Заксобрание Санкт-Петербурга. Похожий документ подготовлен также депутатами, в том числе думской фракции «Новые люди». В Комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды сочли это оправданным, так как такое требование к хозяевам собак ввели еще три года назад, а ответственность за его нарушение все еще не предусмотрели.


Появляться во дворах и на улицах с потенциально опасными собаками без намордников и поводков запретили в 2020 году, когда вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Речь идет о 12 породах из списка, утвержденного Правительством. Это, например, питбульмастиф, северокавказская собака, бразильский бульдог и волко-собачьи гибриды. Животное, попавшее в перечень, может свободно бегать исключительно на территории, принадлежащей его хозяину. Участок должен быть огорожен, а на входе необходимо сделать предупреждающую надпись.

Но штрафа за нарушение этих правил на федеральном уровне пока нет. И законодатели предложили исправить этот пробел.

По законопроекту, который внесло в Госдуму 22 июля Законодательное собрание Санкт-Петербурга, за выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка владельцу могут вынести предупреждение или оштрафовать его на 1,5-3 тысячи рублей. Должностных лиц предложили штрафовать на 5-15 тысяч, юридических — на 15-30 тысяч рублей.

Как объяснили на заседании Заксобрания 22 марта авторы инициативы, среди которых Андрей Рябоконь, Антон Соловьев и Денис Четырбок, пока правила выгула регулируют на уровне регионов. А это значит, что контролировать нарушения могут только сотрудники районных администраций и муниципалитетов — полиция вмешиваться не может. Кроме того, штрафы для безалаберных владельцев собак есть не везде. Тем временем большинство случаев нападений крупных собак связано именно с нарушением требований к содержанию и выгулу домашних животных, указали петербургские депутаты в пояснительной записке.

Есть и другая инициатива на эту тему. Ее разработали депутаты, в том числе от фракции партии «Новые люди» в Госдуме. Соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений  Олег Леонов рассказал «Парламентской газете», в чем заключается предложение: штрафовать за выгул потенциально опасных собак без намордников и поводков на 1-3 тысячи рублей.

По словам депутата, в Правительстве уже подготовили положительный отзыв на документ с некоторыми замечаниями. Их устранят, после чего внесут законопроект в Госдуму. «Мы надеемся, что инициатива будет принята», — сказал депутат.

 

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