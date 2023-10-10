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Со старта нового проекта «Россия – страна возможностей» заявки на участие в нем подали свыше 100 тысяч человек

10 октября 2023 13:59
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Со старта нового проекта «Россия – страна возможностей» заявки на участие в нем подали свыше 100 тысяч человек

За три недели с момента запуска конкурса «Это у нас семейное» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – заявки на участие в нем подали свыше 100 тысяч человек, которые представляют 17 тысяч семей. Участвуют команды из всех 89 регионов России, а к некоторым присоединились их родственники, проживающие в 38 зарубежных государствах. Прием заявок продолжается до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф.

Принять участие в конкурсе может семейная команда из 4 и более родственников — представители не менее 3 поколений. Например: дети, родители, бабушки и дедушки. Самому младшему участнику должно быть от 6 до 17 лет.

Конкурс поддержали известные телеведущие, актеры, музыканты России: Иван Охлобыстин, Сергей Жуков, Арина Шарапова, Андрей Мерзликин.

«У меня живы родители – папа и мама. Как ни странно, находясь в таком возрасте, как сейчас, общение с родителями становится для меня самым максимальным и самым важным. И я не могу вспомнить, когда бы мы могли так глубоко и так цельно общаться в моем детстве. Сейчас наше общение является не просто теплым и родственным, оно является необходимым. Оно перешло в русло, наверное, духовного общения. И, наверное, таких высот общения я хотел бы достичь и со своими детьми. У нас большая семья. И если говорить о традициях, то у нашей бабушки, моей тещи, есть большая гончарная мастерская, и когда там собираются все дети, все внуки и вместе из глины лепят свои поделки, я, могу сказать, это дорогого стоит. Это то общее дело, которое может объединить семью. Поэтому «гончарка» – это у нас семейное!», – рассказал о важности семьи, преемственности поколений и о семейной традиции российский актер, многодетный отец Адрей Мерзликин.

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