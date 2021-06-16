Снова желтый уровень опасности объявили в Самарской области

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 16.06.2021 местами по Самарской области ожидается гроза. Днем при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, град».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует: