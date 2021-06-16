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Снова желтый уровень опасности объявили в Самарской области

16 июня 2021 10:28
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Снова желтый уровень опасности объявили в Самарской области

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 16.06.2021 местами по Самарской области ожидается гроза. Днем при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, град».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

  • - при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
  • - важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; 
Теги: аномально жаркая погода В центре внимания желтый уровень опасности погодные аномалии

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