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Снег: ГИБДД СО всегда готова оказать помощь участникам дорожного движения

17 ноября 2022 14:38
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В сложных погодных условиях инспекторы ДПС области ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах.

Региональная ГИБДД предупреждает, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни на большей территории Самарской области ожидается выпадение осадков в виде обильного снега.

Областная Госавтоинспекция убедительно просит водителей во избежание создания заторов и аварийных ситуаций, воздержаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом, а для беспрепятственного передвижения по городу - метрополитеном.

Но если вы все же используете автотранспортное средство, то соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал. Соблюдайте скоростной режим, учитывайте дорожные и метеорологические условия. Во избежание создания помех для движения транспорта, снегоочистке проезжей части и вынужденной эвакуации, парковку осуществляйте с соблюдением Правил дорожного движения. Заблаговременно снижайте скорость перед перекрестками, при приближении к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам!

Пешеходы, будьте предельно внимательными при переходе проезжей части, в условия плохой видимости! В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.

В сложных погодных условиях инспекторы ДПС области ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

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