СМИ: в России в скором времени может подорожать водка

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В России в скором времени может подорожать водка на фоне призыва производителей поднять ее минимальную стоимость. Об этом пишет "Коммерсантъ", сообщает РИА Новости.

"Союз производителей алкогольной продукции в сентябре предложил главе Минфина Антону Силуанову повысить минимальные цены на водку с 2024 года на семь процентов", — говорится в статье.

Так, минимальные отпускные цены предлагается поднять с 229 до 243 рублей, в оптовом звене — с 238 до 253 рублей, а в рознице — с 281 до 301 рубля за пол-литровую бутылку.

С 2024 года акциз на водку повысится на пять процентов и составит 128,6 рубля на поллитровку, а затраты на производство и оборот алкоголя — на десять процентов, отмечает издание.

По словам представителя Алкогольной сибирской группы, ситуация с рублем и так вызвала рост себестоимости водки практически на пять процентов.

Фото: freepik.com