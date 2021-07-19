СМИ: в Ленобласти обнаружили подземную тюрьму 

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В Ленинградской области обнаружили, предположительно, частную подземную тюрьму с замаскированной печью, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал 47news.ru.

По информации СМИ, она расположена в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург.

Как пишет издание, в подпольной тюрьме имеются камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.

Согласно данным портала, в доме, где находится тюрьма, в разное время проживал бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.

Правоохранительные органы нашли "частную тюрьму" в Ленинградской области, о которой пишут СМИ, еще в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Подземный бункер <…> обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия. Также следователи работали с новым собственником данного участка", — сказал он, не уточнив детали.

Официальным комментарием агентство не располагает.

Фото: соцсети