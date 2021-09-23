СМИ: ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости, зафиксированное камерами

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ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, зафиксированное при помощи парных камер, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".

"Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", — пояснили изданию в МВД.

Технология измерения средней скорости применяется на дорогах России с 2013 года. Для этого используются парные камеры: сперва время проезда машины фиксирует та, что установлена в начале участка, затем — через несколько километров или сотен метров — вторая. Иногда ставят систему из трех или более устройств. Затем вычисляется средняя скорость на участке и выносится штраф.

По такому алгоритму до недавних пор действовали около тысячи дорожных комплексов по всей стране. В зависимости от степени нарушения водителя могут наказать на сумму от 500 рублей до пяти тысяч.

Отмечается, что в России шла активная дискуссия по поводу законности подобных штрафов. Их противники указывали, что в ПДД нет понятия "средняя скорость".

Фото: pixabay