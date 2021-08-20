Служебных собак УФСИН СО проводили на пенсию

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Кинологической службой УФСИН региона проведена выбраковка питомцев. Это значит, что собаки уходят на заслуженный отдых. Семь четвероногих друзей уезжают в любящие семьи.

Почти у всех семи собак наступил пенсионный возраст и в дальнейшем им необходима спокойная и размеренная жизнь.

Шесть немецких овчарок и одна восточно-европейская – Винчестер, Грэй, Жасмин, Ирма, Кай, Полли и Дуся - переданы жителям Самарской области на безвозмездной основе. Многих забрали кинологи. Все питомцы привиты и обучены командам.

- Овчарки несли службу в различных подразделениях и прошли специальные курсы дрессировки, — говорит начальник кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН майор внутренней службы Владимир Соколов. – Уверен, они станут преданными и верными друзьями для новых хозяев, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области