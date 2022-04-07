Служебные собаки УФСИН СО обрели хозяев

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Немалое число жителей региона пожелало стать хозяевами животных. Тем более, что собаки имеют богатый опыт патрульно-постовой и розыскной деятельности, а некоторые участвовали в поиске и обнаружении наркотиков.

Однако сообщаем, что все собаки уже обрели владельцев. В основном это кинологи уголовно-исполнительной системы. Примечательно, что пожелание стать хозяйкой одной из овчарок высказала пенсионерка УФСИН, которая начинала службу в исправительном учреждении именно с этим животным. Ее просьба удовлетворена.

Все собаки будут проживать совместно с хозяевами в квартирах или частных домах и принесут им много радости, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области