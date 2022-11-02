служебные романы между коллегами в Самаре критикуют реже, чем между руководителями и подчиненными

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Романтические отношения между сослуживцами встречают меньше критики, чем связь между руководителями и подчиненными, как со стороны коллег, так и со стороны работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные самарцы с опытом работы.

По мнению 41% HR-менеджеров, служебные романы между коллегами отрицательно сказываются на работе. Романтику в отношениях руководителей и подчиненных критикуют 67% представителей компаний. В том, что чувства между коллегами никак не влияют на работу, уверен каждый четвертый работодатель (25%). О служебных романах между руководителями и работниками такого же мнения придерживаются 14% опрошенных. Позитивную оценку влияния чувств между коллегами на их работу дали лишь 8% HR-менеджеров, 5% положительно оценили романы сотрудников, стоящих на разных ступенях иерархической лестницы.



Примерно те же тенденции прослеживаются и в ответах самарцев, имеющих стаж работы: к романам между коллегами они относятся в целом более лояльно, чем к отношениям между начальством и подчиненными. В том, что возникшие чувства между сослуживцами вредят общему делу, уверены 44%. Связь руководителей и подчиненных критикуют 58%. Не видят взаимосвязи между романами и качеством работы, если речь идет о коллегах, — 21%, если о начальстве и подчиненных, — 13%. И лишь по 5% опрошенных уверены в том, что романтика как между сослуживцами, так и в парах начальства и подчиненных, идет на пользу делу. Причем чаще всего в поддержку служебных романов высказываются те, у кого есть подобный романтический опыт.





Время проведения: 28 сентября — 27 октября 2022 года