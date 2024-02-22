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Служба занятости помогает раскрывать профессиональный потенциал молодым кадрам в Самарской области

22 февраля 2024 13:26
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Служба занятости помогает раскрывать профессиональный потенциал молодым кадрам в Самарской области

Помогать жителям в трудоустройстве, а работодателям - в подборе кадров продолжает служба занятости региона. Работа по привлечению кадров и дальнейшее закрепление их на предприятиях региона, содействию занятости населения ведется при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Жительница Тольятти Елизавета Вякулина обратилась в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы в январе этого года. Ранее Елизавета Вякулина работала редактором социальных сетей и копирайтером в различных сферах. После отправки заявления на единой цифровой платформе «Работа России» ей были предложены две вакансии, соответствующие ее опыту работы, пожеланиям и специальности. Девушка выбрала вакансию специалист PR на ООО «Тольяттикаучук».

«Я работаю на предприятии с января этого года. Устроилась на работу через центр занятости города Тольятти, мне предложили должность, которая соответствует моему опыту работы и отвечает моим текущим запросам. Была очень довольна тем, как быстро мне подобрали подходящую работу, срок составил менее 2-х недель. На «Тольяттикаучук» мне больше всего нравится разнообразие, на предприятии есть система наставничества, благодаря которой можно быстрее адаптироваться к новому месту. Особенно радует, что в организации ценят молодые кадры», – поделилась Елизавета Вякулина.
Благодаря оперативной работе специалистов центра занятости населения жительница Тольятти смогла найти подходящую ей вакансию, а также место работы, где она сможет развиваться, как специалист.

«Взаимодействие между службой занятости, работодателями и соискателями происходит не только при личном посещении, но и удаленно через единую цифровую платформу. Работодатель оставляет заявление на портале «Работа России» с перечнем вакансий, далее специалист службы занятости подбирает кандидатуры на должности, а после предлагает соискателю определенные вакансии, под которые он подходит согласно требованиям работодателя, его профессиональным качествам и навыкам. После первичной процедуры согласовываем кандидатуру с работодателем, договариваемся о собеседовании и выдаем направление на работу соискателю. Благодаря единой цифровой платформе все происходит очень быстро, в течение суток специалисты службы занятости подбирают подходящие вакансии, таким образом сокращается время трудоустройства», - рассказала начальник территориального отдела территориального центра занятости населения городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский Наталья Гриванова.

За содействием в поиске подходящей работы можно обратиться в территориальный центр занятости населения или в контакт-центр службы занятости по телефону 8 (800) 302-15-44.

Фото – Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

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