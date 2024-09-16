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Служба занятости населения Самарской области получила награды от Федерального центра компетенций Минтруда России

16 сентября 2024 11:17
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Служба занятости населения Самарской области получила награды от Федерального центра компетенций Минтруда России

В Сочи в Университете «Сириус» прошла IX Всероссийская неделя охраны труда, в рамках которой был проведен День службы занятости. Представители службы занятости населения Самарской области также посетили мероприятия ВНОТ-2024 и вернулись в регион с наградами.

Награды были вручены сотрудникам и коллективам, которые наиболее активно участвуют в трансформации службы занятости. Стоит отметить, что служба занятости населения Самарской области стала лидером по количеству полученных наград – из 52 врученных в семи номинациях кубков пять наши.

«Поздравляю коллектив кадрового центра с заслуженными наградами. Достижения и успехи службы занятости населения Самарской области не остались незамеченными. Полученные награды – это также стимул для дальнейшего развития и достижения новых высот. Желаю успеха в работе кадровых центров на благо региона», - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Кадровый центр Самарской области отметили «За вклад в развитие клиентоцентричного подхода в работе службы занятости населения», «За работу в области внедрения технологий повышения производительности труда», «За высокий уровень информационного освещения деятельности кадрового центра», «За вклад в развитие системы «Паспорт региона» и «За обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики и развитие молодёжных клубов при центрах занятости».

Мероприятие, посвященное актуальным вопросам сферы занятости, прошло в рамках Всероссийской недели охраны труда уже в третий раз. Участники обсудили новые задачи, которые сегодня ставятся перед службой занятости для обеспечения кадровой потребности рынка труда. Всего на площадке ВНОТ-2024 было организовано порядка 150 мероприятий, которые посетили более семи тысяч человек. Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

 

 

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