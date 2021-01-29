Слушатели федеральной программы подготовки управленческих кадров прошли стажировку в Самарской области

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Слушатели программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров завершили региональную стажировку в Самарской области. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС при поддержке Правительства Российской Федерации. В течение трех дней участники программы совместно с командой субъекта работали над предложениями по эффективному решению задач на территории региона.

«Программа построена таким образом, чтобы слушатели смогли сразу на практике начать применять полученные знания, навыки и инструменты, разработанные во время подготовки проектных инициатив. Важная часть подготовки – региональная стажировка. В зависимости от субъекта мы совместно с куратором Программы формируем список национальных приоритетов, для которых участники программы разрабатывают проектные инициативы. Выезд в регион дает возможность апробировать проектные инициативы или предложить представителям субъекта новые решения», – рассказала Татьяна Лаврова, директор Центра современных технологий обучения и онлайн ресурсов ВШГУ РАНХиГС.

В первый день региональной стажировки со слушателями встретился Губернатор Дмитрий Азаров и обсудил с ними темы, над которыми предстоит работать участникам программы. Резервисты рассказали Губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры.

«Исполнение показателей нацпроекта «Демография» сегодня представляет особую сложность. Как вы знаете, в вопросах демографии сейчас ключевую роль играет малочисленное поколение 90-х. Усилия, которые предпринимаются на федеральном уровне Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, последовательно, на протяжении уже более десятка лет, конечно, приносят свои результаты. Тем не менее, нынешняя ситуация, осложненная пандемией, создаёт достаточно большую сложность по исполнению показателей нацпроекта. Но дело даже не в показателях. Дело в коренном переломе ситуации, которого мы бы все хотели достичь», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам программы.

Также Губернатор подчеркнул, что для региона очень важны новые инициативы в сфере сохранения исторического наследия: «Отдельно я попрошу вас погрузиться в тему исторического наследия, в нашу работу по сохранению исторической части столицы региона. Мы придали ей статус исторического поселения, определили границы. Нам многое предстоит сделать с точки зрения градостроительного регулирования этого вопроса и, самое главное, разработки инструментов развития и управления историческим наследием».

После стажировки команда продолжит сотрудничество с Самарской областью. «Губернаторы заинтересованы в опыты и взгляде со стороны. На протяжении нескольких лет мы видим устойчивый интерес и запрос со стороны субъектов на взаимодействие. В этом году регионами для стажировки стали Мурманская, Нижегородская, Архангельская и Самарская области, регионы с разными задачами для решений и тем для работы, многосторонний обмен опытом – полезная практика для всех сторон», – отметила Татьяна Лаврова, передает пресс-служба облправительства.