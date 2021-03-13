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Сложно приобрести, но легко потерять: причины, по которым можно остаться без крыши над головой 
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Сложно приобрести, но легко потерять: причины, по которым можно остаться без крыши над головой 

13 марта 2021 17:10
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Например, квартиру жителя Москвы выставили на продажу за незаконную перепланировку.

Крыша над головой может оказаться не самым надёжным приобретением, и лишиться её можно по самым разным причинам. Например, квартиру жителя Москвы выставили на продажу за незаконную перепланировку. Три года Мосжилинспекция не могла добиться от хозяина трёшки восстановления несущей стены между кухней и комнатой, передает Лайф.

Нарушитель не торопился вернуть своему гнезду прежний вид и только принимал штрафы от Мосжилинспекции. Поэтому органу госнадзора пришлось подать исковое заявление о продаже помещения с публичных торгов.

Способов, которыми лишают жилья, много. Юристы называют одни из самых распространённых. Итак, чтобы лишиться жилья, достаточно:

1. Просрочить оплату платежей по договору ипотеки.

— Банк может требовать расторжения договора ипотеки и обращения взыскания на имущество, — рассказала юрист компании "Европейская юридическая служба" Мария Замолоцких. — В случае удовлетворения искового заявления судом в ходе исполнительного производства квартира может быть реализована.

2. Попасть на мошеннические схемы, когда подделывают электронные цифровые подписи и реализуют имущество без ведома собственника. Во избежание этого нужно написать заявление в управление Росреестра, чтобы не совершали сделки без личного присутствия собственника.

3. Использовать жильё не по назначению. Важно не нарушать права и интересы соседей. Закон запрещает только два вида деятельности в квартире: промышленное производство в домашних условиях и миссионерскую деятельность религиозных организаций.

4. Устроить несогласованную перепланировку.

5. Просрочить оплату жилищно-коммунальных услуг.

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6. Мешать соседям спокойно жить: хулиганить, шуметь, организовать притон для наркоманов, устраивать антисанитарию.

Генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина пояснила, что по законам РФ у людей могут изъять квартиру в перечисленных случаях, но при наличии ряда условий. Так, забрать квартиру не вправе, если долг явно несоразмерен стоимости имущества или если квартира — это единственное жильё и не относится к предметам роскоши.

— В случаях перепланировки или использования квартиры не по назначению при нарушениях, которые создают угрозу жизни и имуществу окружающих, уполномоченный орган обязывает собственника устранить нарушения, указав, в какой срок, — уточнила Асия Мухамедшина.

Если нарушения останутся неустранёнными, тогда на собственника представители госвласти подадут в суд с требованием лишения жилья в судебном порядке, отметила юрист.

 

Фото:   pixabay

 

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Комментарии

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