Слов не хватило: начальник отдела полиции Уфы ударом кулака сломал подчиненному челюсть

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Уголовное дело о причинении вреда здоровью возбудили в отношении начальника районного отдела полиции Уфы, который ударил своего подчиненного, у потерпевшего диагностировали перелом челюсти, передает ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного отдела полиции города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Причинение вреда средней тяжести здоровью"). По версии следствия, 11 марта 2021 года подозреваемый, находясь в отделе полиции, в ходе конфликта с подчиненным оперуполномоченным, ударил его кулаком по лицу, в результате у потерпевшего диагностирован перелом челюсти", - говорится в сообщении.

Руководство МВД Башкирии назначило служебную проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщила пресс-служба ведомства.

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