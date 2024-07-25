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Следующие новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря до 8 января

25 июля 2024 16:15
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А майские выходные будут 1–4-го и 8–11-го, следует из проекта Минтруда.

Следующие новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января, а майские выходные будут 1–4-го и 8–11-го, следует из проекта Минтруда. В ведомстве также предложили сделать нерабочим днем 31 декабря 2025 года.

На майских праздниках в 2025 году россияне будут отдыхать 1–4-го и 8–11-го, новогодние выходные продлятся 11 дней, с 29 декабря текущего по 8 января будущего года, следует из проекта Минтруда.

Ведомство предложило установить праздничными днями в 2025 году:

1–7 января (при этом новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года);

22–23 февраля;

8–9 марта;

1–4 мая;

8–11 мая;

12–15 июня;

2–4 ноября;

31 декабря.

Согласно нормам Трудового кодекса, нерабочими праздничными днями считаются 1–6 и 8 января (новогодние каникулы), 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).

 

Фото:   freepik.com

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