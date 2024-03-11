Следующие длинные выходные в России продлятся с 28 апреля по 1 мая

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Следующие длинные выходные ждут россиян более чем через месяц, они продлятся четыре дня — с 28 апреля по 1 мая, передает РИА Новости.

В честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха подряд — с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а с 2 ноября на 30 апреля.

Первое мая — праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай — традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.