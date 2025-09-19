Следственный изолятор №4 посетили зам. прокурора региона Евгений Петренко и УПЧ СО Елена Лапушкина

159

Следственный изолятор №4 посетил заместитель прокурора Самарской области Евгений Петренко совместно с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной. Их сопровождал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Сергей Журавлев.

В ходе проверки осмотрели условия содержания в камерах, обратили внимание на санитарные условия, проверили коммунально-бытовые условия, созданные в учреждении. Отдельное внимание было уделено несовершеннолетним - были проверены условия их содержания, питания и медицинского обеспечения.

В завершение визита состоялся приём осуждённых, на котором они получили разъяснения по актуальным правовым вопросам с учётом действующего законодательства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области