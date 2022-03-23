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Сладкий обман: задержали первого спекулянта сахаром

23 марта 2022 16:29
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Неудачливый бизнесмен пытался реализовать мешок сахара массой 50 килограмм по цене, значительно превышающей рыночную. Торговца отследили по социальным сетям.

Неудачливый бизнесмен пытался реализовать мешок сахара массой 50 килограмм по цене, значительно превышающей рыночную. Оперативники задержали сахарного спекулянта. Торговца отследили по социальным сетям.

Спекулянт разместил объявление о продаже товара в соцсетях, в результате правоохранители провели «проверочную закупку» и задержали его.

Полицейские установили, что у него не было декларации и документов на товар, кроме того, он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В соответствии с законодательством РФ подобные действия расцениваются как административные правонарушения по статьям 14.1 («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации») и 14.6 КоАП («Нарушение порядка ценообразования»). Теперь любителю наживаться за чужой счет грозят штрафы.

Первый спекулянт был задержан в Казани, но случай далеко не единичный, в различных областях по всей стране непорядочные люди пытаются нажиться на панике населения и ажиотажном спросе на сахар, соль, предметах личной гигиены.

Панический спрос на сахар комментирует заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов:

«У нас с сахаром нет никаких проблем, наши производители производят его в достаточном количестве. И с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией».

Заместитель Министра промышленности и торговли провел параллели с 2020 годом, когда началась пандемия коронавируса.

«Тогда тоже было много вопросов по поводу различных продуктов питания. И ажиотажный спрос в тот период был намного больше, чем сейчас. То есть он был на все категории продуктов питания. Не только сахар, не только гречка, не только мука, но и мясо, курица, рыба, консервы – сметалось все. И при этом мы не видели пустых полок. Таким образом, и Правительство, и производители, и торговля, российский ритейл доказали свою состоятельность и способность обеспечить население всеми необходимыми продуктами питания без перебоев», – подчеркнул Виктор Евтухов.

Он отметил, что тревожность населения понятна, но призвал не подаваться эмоциям, скупая товары на полгода вперед и порождая спорадический спрос.

«Этой ситуацией воспользовались перекупщики. То есть предприниматели приезжают в торговые сети и закупают (то есть закупали, сейчас мы приняли решение вместе с торговлей о том, что ограничивается отпуск в одни руки, для того чтобы хватило сахара всем, кто за ним приходит), закупали продукцию тоннами, увозили в свои торговые небольшие помещения и там перепродавали уже с наценкой»,  – рассказал Виктор Евтухов.

Стоит отметить, что задержание спекулянтов и перекупщиков — это не разовая акция. Правоохранительные органы продолжат привлекать к ответственности за спекуляцию, до тех пор, пока подобные случаи не прекратятся, а деятельность ФАС обеспечит справедливое ценообразование.

 

Фото из открытых источников

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