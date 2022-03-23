Сладкий обман: задержали первого спекулянта сахаром

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Неудачливый бизнесмен пытался реализовать мешок сахара массой 50 килограмм по цене, значительно превышающей рыночную. Оперативники задержали сахарного спекулянта. Торговца отследили по социальным сетям.

Спекулянт разместил объявление о продаже товара в соцсетях, в результате правоохранители провели «проверочную закупку» и задержали его.

Полицейские установили, что у него не было декларации и документов на товар, кроме того, он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В соответствии с законодательством РФ подобные действия расцениваются как административные правонарушения по статьям 14.1 («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации») и 14.6 КоАП («Нарушение порядка ценообразования»). Теперь любителю наживаться за чужой счет грозят штрафы.

Первый спекулянт был задержан в Казани, но случай далеко не единичный, в различных областях по всей стране непорядочные люди пытаются нажиться на панике населения и ажиотажном спросе на сахар, соль, предметах личной гигиены.

Панический спрос на сахар комментирует заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов:

«У нас с сахаром нет никаких проблем, наши производители производят его в достаточном количестве. И с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией».

Заместитель Министра промышленности и торговли провел параллели с 2020 годом, когда началась пандемия коронавируса.

«Тогда тоже было много вопросов по поводу различных продуктов питания. И ажиотажный спрос в тот период был намного больше, чем сейчас. То есть он был на все категории продуктов питания. Не только сахар, не только гречка, не только мука, но и мясо, курица, рыба, консервы – сметалось все. И при этом мы не видели пустых полок. Таким образом, и Правительство, и производители, и торговля, российский ритейл доказали свою состоятельность и способность обеспечить население всеми необходимыми продуктами питания без перебоев», – подчеркнул Виктор Евтухов.

Он отметил, что тревожность населения понятна, но призвал не подаваться эмоциям, скупая товары на полгода вперед и порождая спорадический спрос.

«Этой ситуацией воспользовались перекупщики. То есть предприниматели приезжают в торговые сети и закупают (то есть закупали, сейчас мы приняли решение вместе с торговлей о том, что ограничивается отпуск в одни руки, для того чтобы хватило сахара всем, кто за ним приходит), закупали продукцию тоннами, увозили в свои торговые небольшие помещения и там перепродавали уже с наценкой», – рассказал Виктор Евтухов.

Стоит отметить, что задержание спекулянтов и перекупщиков — это не разовая акция. Правоохранительные органы продолжат привлекать к ответственности за спекуляцию, до тех пор, пока подобные случаи не прекратятся, а деятельность ФАС обеспечит справедливое ценообразование.

Фото из открытых источников