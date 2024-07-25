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Скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40% до конца этой недели

25 июля 2024 21:29
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Об этом 25 июля заявил председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Скорость загрузки видеохостинга YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40% до конца этой недели. Об этом 25 июля заявил председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, пишет "Парламентская газета".

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — написал он в своих соцсетях.

По словам депутата, для того чтобы «привести YouTube в чувство», был выбран летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в Сеть именно мобильными устройствами. Он отметил, что замедление работы видеоплатформы их никак не коснется, «зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам».

Хинштейн констатировал, что «Ростелеком» уже начал фиксировать ухудшение качества загрузки видеороликов на YouTube. Он объяснил, что это связано не только с действиями российских властей, «но и с наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает».

Глава IT-комитета подчеркнул, что все происходящее является следствием антироссийской политики YouTube, который последовательно удаляет каналы блогеров, журналистов и артистов из России, чья позиция отличается от западной точки зрения.

Парламентарий обратил внимание, что дальнейшая судьба видеохостинга в России «зависит исключительно от него самого», и призвал администрацию ресурса изменить свою политику и начать соблюдать законодательство РФ.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Россия

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