Скончался режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Мамедов

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Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов скончался на 72-м году жизни, пишут "Известия" со ссылкой на ИА «Регнум».

Он умер 24 июля, режиссеру стало плохо на приеме у врача.

«В поликлинике скончался 71-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил источник агентства.

Сообщается, что в здании поликлиники № 12 на Рижском проезде Мамедов упал. Врачи попытались привести его в чувства и вызвали бригаду скорой помощи. Однако прибывшие на место медики констатировали смерть режиссера.

О смерти мужчины сообщили в полицию. По этому факту проводится проверка.

Михаил Мамедов закончил ГИТИС и высшие режиссерские курсы при Министерстве культуры СССР. На его счету порядка двух десятков проектов, самыми известными из которых стали «Улицы разбитых фонарей – 8. Карта смерти» и два сезона сериала «Паутина». Режиссер был заслуженным деятелем искусств России.

Фото: ru.freepik.com