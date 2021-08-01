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Скончался президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, сообщил в воскресенье, 1 августа его внук, журналист Иван Засурский, передают "Известия".

«До свидания, Ясен Николаевич. Передавайте всем там привет. Скоро увидимся», — написал он в своем Instagram.

Информацию подтвердили в пресс-службе журфака, отметив, что Засурский умер в ночь на 1 августа.

Причины смерти не уточняются.

До последних дней жизни Ясен Засурский являлся президентом журфака МГУ, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, а также исследовал системы СМИ зарубежных стран.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин/"Известия"