Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсменку перевозят в безопасное место.
СМИ: Белорусская легкоатлетка Тимановская намерена подавать прошение об убежище властям Австрии
Причины смерти не уточняются.
Скончался президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
"Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов строго по старинному рецепту".
Кубанский повар приготовил 1 101 литр борща и попал в Книгу рекордов России
"Наши ребята показали стойкость, волю к победе, командный дух и высочайшее мастерство"
Дмитрий Азаров о победах олимпийцев в Токио: «Лучший результат самарской школы фехтования за всю историю»
В Самаре заболели 197 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Пенсии, выплаты на школьников, ОСАГО
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
Они стали вторыми в командном турнире рапиристов!
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы - серебряные призеры Олимпийских игр
Золотая медаль Павлюченковой и Рублева стала 12-й на Олимпиаде в Токио для сборной России.
Павлюченкова и Рублев выиграли в финале теннисного микста на Олимпийских играх
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.05
EUR 86.99
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Скончался президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

1 августа 2021 20:38
94
Причины смерти не уточняются.

Скончался президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, сообщил в воскресенье, 1 августа его внук, журналист Иван Засурский, передают "Известия".

«До свидания, Ясен Николаевич. Передавайте всем там привет. Скоро увидимся», — написал он в своем Instagram.

Информацию подтвердили в пресс-службе журфака, отметив, что Засурский умер в ночь на 1 августа.

Причины смерти не уточняются.

До последних дней жизни Ясен Засурский являлся президентом журфака МГУ, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, а также исследовал системы СМИ зарубежных стран.

 

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин/"Известия"

Теги: журфак МГУ Президент умер Ясен Засурский

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Бывший министр общего машиностроения СССР ушёл из жизни в возрасте 89 лет.
28 июля 2021, 23:08
Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов
Бывший министр общего машиностроения СССР ушёл из жизни в возрасте 89 лет. Общество
840
Алексей Мускатин умер на 60-м году жизни.
24 июля 2021, 18:25
Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин
Алексей Мускатин умер на 60-м году жизни. Культура
1774
Контр-адмирал умер из-за последствий коронавирусной инфекции.
23 июля 2021, 15:13
Умер контр-адмирал Богдашин на 70-м году жизни
Контр-адмирал умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Общество
1496
В центре внимания
1 августа 2021  18:45
Дмитрий Азаров о победах олимпийцев в Токио: «Лучший результат самарской школы фехтования за всю историю»
331
В Самаре заболели 197 человек.
1 августа 2021  17:42
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
231
Они стали вторыми в командном турнире рапиристов!
1 августа 2021  16:14
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы - серебряные призеры Олимпийских игр
284
За сутки в Самарской области 63 новых случая коронавируса
1 августа 2021  13:44
За сутки в Самарской области 463 новых случая коронавируса
565
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
31 июля 2021  13:05
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
995
Весь список