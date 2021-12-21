Skolkovo Realty: в России продается больше 5 тысяч квартир дороже 100 миллионов рублей

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В декабре 2021 года в 18 крупнейших городах России продается около 436 тысяч квартир, из них чуть более процента (или 5,7 тысячи лотов) выставлены по цене выше 100 миллионов рублей, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру».

Как выяснили аналитики, городом-лидером по числу квартир стоимостью свыше 100 миллионов рублей является Москва. Всего в столице нашли более 5 тысяч таких лотов. На втором месте Сочи (301 квартира дороже 100 миллионов). Третье место досталось Санкт-Петербургу — всего там продается 63,6 тысячи квартир, из них 299 — по цене выше 100 миллионов рублей.

Самые дорогие квартиры страны специалисты также обнаружили в Казани, Омске, Красноярске, Краснодаре и Калининграде.

Ранее сообщалось, что в 2021 году цены на первичном рынке элитного жилья в Москве в среднем выросли на 50 процентов. В ряде проектов удорожание квартир и апартаментов было еще более значительным. В одном из них стоимость квадратного метра достигла 3 миллионов рублей.

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