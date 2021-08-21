Сколько вы готовы "заплатить" за поддельный сертификат о вакцинации?

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В первую очередь, необходимо помнить, что расплатиться можно собственной свободой. Незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 попадают под статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», уголовное наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование. К уголовной ответственности могут быть привлечены и те кто продает, и те кто покупает фальшивый сертификат. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года.

К тому же те, кто хотят воспользоваться услугами интернет-аферистов по приобретению фальсифицированного QR-кода или сертификата о вакцинации рискуют остаться без денег. Мошенники создают группы в социальных сетях, где предлагают приобрести справку об отсутствии коронавируса. Жертву убеждают, что "документ" можно получить быстро и без проблем. Необходимо лишь перевести деньги на указанный электронный счет. Жертва переводит деньги и остается без "справки" и без денежных средств. Аферисты понимают, что в полицию гражданин, пытавшийся нарушить закон, не пойдет.

Но существует и еще одна "цена" подделки - личные данные гражданина. При заказе фальшивки, например, на сайтах человек передает мошенникам много информации о себе. Как они могут ей воспользоваться?



- Номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях.



- Номер телефона позволит мошенникам звонить человеку, притворившись сотрудниками банка или кредитной организации.



- Паспортные данные зачастую могут быть достаточными для оформления микрозаймов на ваше имя.



ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.