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СК сообщил об увеличении числа погибших при стрельбе в школе в Ижевске до 17 человек

26 сентября 2022 23:50
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Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17, сообщается на сайте главы Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета, передает РИА Новости.

"Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", — говорится в заявлении.

Утром в понедельник школе №88 в Ижевске мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что нападавший имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете.

Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК.

В Удмуртии объявили четырехдневный траур.

 

Фото:   РИА Новости / Сергей Кузнецов

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