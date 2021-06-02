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СК начал проверку видео блогера Литвина, на котором вертолет поднимает в воздух примотанного к нему скотчем мужчину

2 июня 2021 19:09
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Вертолет изъят, а пилот отстранен от полетов.

После публикации на YouTube видео блогера Михаила Литвина, где вертолет поднимает в воздух примотанного к нему скотчем мужчину, началась проверка СК. Об этом ТАСС информировала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Подписчики видеоблога Литвина получают задания на "аукционе" и за деньги их выполняют.

Блогер договорился о полете с индивидуальным предпринимателем, имеющим вертолет Robinsson 44. Как сообщила Марковская, на поле в районе Верхнее Мячково пилот разрешил примотать мужчину скотчем к нижней части фюзеляжа вертолета, после чего вертолет взлетел, что подвергло опасности жизнь и здоровье героя сюжета. Теперь вертолет изъят, а пилот отстранен от полетов.

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, проверка поручена московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Литвин входит в десятку наиболее просматриваемых блогеров в стране по версии YouTube в 2020 году. На него подписано порядка 7 млн человек.

 

Фото:   соцсети

Теги: вертолет блогер проверка СК

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