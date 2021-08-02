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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе оценивается как достаточно сложная и тревожная

2 августа 2021 21:08
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Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.

В понедельник, 2 августа, под председательством Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Региональное управление Роспотребнадзора оценивает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе как достаточно сложную и тревожную, учитывая, что за минувшие сутки было зафиксировано максимальное за весь период наблюдения число заболевших с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 466 человек. Больше всего инфицированных – в Самаре и Тольятти. Охват тестированием за неделю составил почти 266 на 100 тысяч населения. Наиболее часто COVID-19 выявляется у людей с клиническими проявлениями инфекции, бессимптомных носителей инфекции среди обследованных очень мало.

За прошедшую неделю заболеваемость увеличилась на 34,5%. Рост (в расчете на 100 тысяч населения) коснулся всех возрастных групп, кроме 15-17 лет. Наибольший произошел в возрастных группах 18-29 лет и 30-49 лет. Что касается профессиональных групп, то на 30-й неделе существенно больше заболевших среди работников промышленных предприятий, также увеличение идет в сферах услуг, торговли и транспорта, ЖКХ. Среди работников офисов заболеваемость на этой неделе снизилась.

Жители региона стали чаще болеть ОРВИ, и это тоже отмечено как тревожный факт: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель 30-й недели 2021 года выше почти в 3 раза, прирост по сравнению с предыдущей неделей — на 9,4%. По внебольничной пневмонии наблюдается снижение показателя в 2 раза по сравнению с прошлым годом и на 12,6% — с предыдущей неделей.

Одна из основных причин сложившейся эпидемиологической ситуации – слабый контроль за соблюдением ограничительный мер, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил неудовлетворительную работу в ряде муниципалитетов Самарской области. Это касается как общественного транспорта, так и торговых центров и организаций бытового обслуживания. «В выходные дни была возможность, побывал в некоторых объектах торговли. Могу сказать, что кроме меня маски были у одного-двух человек. Контроль за этим практически отсутствует», —  указал на недоработку Глава региона. «Мобилизация должна быть полная. Все, что не дорабатываете вы сегодня, завтра дорабатывать придется врачам — ценой неимоверных усилий, им придется работать дни и ночи напролет, на износ», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особенно Глава региона обратил внимание на те муниципалитеты, где были отмечены очень низкие и даже нулевые темпы вакцинации в выходные дни. 

«У нас есть муниципалитеты, где за прошедшие выходные не был вакцинирован ни один человек. У нас нет ни одной причины, чтобы сейчас допустить малейшую расслабленность. Да, люди устали, отчасти привыкли к тому, что инфекция существует. Но вы привыкать не можете, ведь это чревато потерей здоровья людей, жителей городов и сёл. Наша с вами первостепенная задача — защита жизни и здоровья граждан. Мы работаем в режиме повышенной готовности. Этот режим не отменяется ни в субботу, ни в воскресенье», — подчеркнул Губернатор, обращаясь к главам муниципальных образований. 

В госпиталях развернуто 3614 мест, процент свободных — 10%. В резерве 125 коек в Тольяттинской горбольнице №5 и Отрадненской горбольнице. Представители областного минздрава отметили, что за неделю стало больше больных средней тяжести, расход кислорода также растет, однако пока не достиг предельного уровня, который был во вторую волну. Вакцинацией охвачено более 813 тысяч человек (получили первый компонент). Из них более 623 тысяч завершили иммунизацию, получив инъекцию второго компонента вакцины. В Самаре и Тольятти, чтобы помочь медикам и ускорить внесение в систему учета данных о тех, кто прошел вакцинацию, привлекли волонтеров.

В минздраве отметили невысокий уровень вакцинации среди отдельных профессиональных категорий — прежде всего работников торговли и сферы бытового обслуживания. Необходимо привить еще около 19 тысяч самарцев, работающих в данных сферах.

Дмитрий Азаров поручил не позднее завтрашнего дня провести заседания муниципальных штабов в расширенном составе, пригласив все уполномоченные органы, силовые и контрольные ведомства, врачей, представителей Роспотребнадзора, и по каждой конкретной территории разобрать все угрозы и риски и принять исчерпывающие меры. «Там, где ситуация будет сохраняться, будем принимать решения в отношении глав муниципальных образований», — резюмировал Губернатор.

Также руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова обратила внимание на необходимость размещения на портале Госуслуг сведений о результатах ПЦР-теста для тех, кто возвращается из-за границы: теперь это можно сделать в течение 4 дней с момента прибытия. К нарушителям применяются меры ответственности, уже составлено 1088 протоколов в связи с несоблюдением гражданами этого требования.

Теги: Акценты В центре внимания заседание оперштаба ситуация сложная

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