Сипров Вадим, политолог:
"В тексте ежегодного послания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова депутатам Самарской губернской думы и жителям области стоит выделить три характерных момента. Во-первых, послание по своему содержанию и расставленным акцентам гармонирует с актуальной федеральной политической повесткой, ключевые позиции которой были озвучены в ежегодном послании президента России Федеральному собранию. Прежде всего речь идет о социальной направленности обоих документов. Однако глава региона ушел от соблазна копирования положений федерального послания в части предложений по улучшению условий жизни в области и сфокусировался на местной проблематике. Таким образом, федеральная повестка приобрела четко выраженное региональное содержание.
Второй характерной чертой послания является комплексный подход к задаче по формированию в регионе комфортной среды обитания. Вероятно, власть намерена сделать основными драйверами для решения этой задачи традиционно сильные в области сегменты – образование и здравоохранение. Например, Дмитрий Азаров отметил, что областное правительство подготовило программу комплексной модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанную до 2025 года. На ее реализацию выделено 7,5 млрд рублей из федерального бюджета. Программа предполагает модернизацию и строительство поликлиник, модернизацию и закупку медицинского оборудования, обновление транспортного парка лечебных учреждений. Также губернатор констатировал наличие кадровой проблемы в здравоохранении и образовании и предложил, пожалуй, самые действенные в настоящее время меры по стимулированию притока молодых специалистов в эти, прямо скажем, не самые высокодоходные для работников профессиональные сферы. Это и идея создать программу софинансирования ипотечных кредитов, и предложение частично компенсировать педагогам и врачам первоначальный взнос на покупку жилья, который необходим для получения ипотечного кредита. Глава региона напомнил, что подобные механизмы уже опробованы для закрепления в регионе IT-специалистов.
Наконец, текст послания отличается конкретностью и четкой постановкой задач. К примеру, Азаров поручил областному правительству подготовить документ по софинансированию ипотеки для медиков не позднее 1 августа. Также конкретно выглядят отчет и планы по модернизации социальной инфраструктуры Самарской области, фактически – о материальной базе для развития комфортной среды.
На первый взгляд, документ перегружен данными об исполнении предыдущих посланий. Так, глава региона сообщает, что в 2018–2020 годах в Самарской области было благоустроено свыше 1000 дворовых территорий, 477 общественных пространств, введены в эксплуатацию 44 социальных объекта и тому подобное. Полагаю, это не случайность. Во-первых, это повышает доверие к региональной власти, позиционирует ее как ответственную: сделали то, что пообещали. Во-вторых, сигнализирует чиновникам, что сформулированные в послании 2021 года задачи являются исполнимыми. Таким образом, вероятность исполнения планов по вводу в строй новых объектов региональной социальной инфраструктуры, поддержке врачей и педагогов можно оценить как довольно высокую.