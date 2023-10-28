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«Симпозион»: СОУНБ приглашает на новый цикл лекций «Человек в контексте плюрализма ценностей»

28 октября 2023 16:03
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Вход свободный. 18+

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на новый цикл лекций «Человек в контексте плюрализма ценностей» в философскую школу «Симпозион».

Лектор – Колыбанов Андрей Витальевич, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин медицинского университета «Реавиз».

1 ноября 2023

Лекция 1

Плюрализм ценностей в контексте истории

Исходным пунктом организации рассуждения на заявленную тему  лекционного курса является уточнение содержания понятий «плюрализм» и «ценность». Это в свою очередь позволит рассмотреть плюрализм ценностей в качестве социально-исторического явления. В контексте истории очевидна динамика базового комплекса ценностей, на которые ориентируется человек в ту или иную историческую эпоху. В этой связи любопытной и многообещающей является постановка задачи по обнаружению вектора эволюции ценностного плюрализма, что вселяет надежду на возможность прогнозирования определенных направлений дальнейшей эволюции социума.   

8 ноября 2023

Лекция 2

Плюрализм ценностей и современность: этический и юридический аспекты

При выявлении смысловых диапазонов плюрализма ценностей на фоне его исторического развития очевидным становится наличие определенной специфики его современного состояния, о чем свидетельствуют имеющиеся ценностные новообразования. Новеллы в сфере плюрализма ценностей могут поражать своим многообразием и коллизионностью. Этическое и юридическое мышление является неотъемлемым элементом любой культуры. Как элементы культуры эти виды мышления не являются исключением и не избавлены от плюрализма ценностей. С одной стороны это говорит о тесной связи этического и юридического мышления с особенностями менталитета в целом, с другой стороны, это говорит о необходимости преодоления данных коллизий.  

15 ноября 2023

Лекция 3

Ценностная ориентация человека и ее роль

Когда бы, где бы, как бы не жил человек, никому еще не удавалось избавить себя от зависимости, проявляющей себя в апробации имеющихся и в поиске новых ценностей. Таким образом, с одной стороны, ценности придают смысл нашей жизни, с другой стороны, они ставят нас в определенную зависимость. Такая амбивалентность ситуации требует от человека навыков осмысленной интеграции в ценностное пространство и ориентации в его координатном поле. Удивительной и интересной оказывается возможность человека изменять кардинальным образом способы и механизмы переосмысления значимости конкретных ценностей для себя и других.

Лекции философской школы «Симпозион» проходят в Самарской областной универсальной научной библиотеке, пр. Ленина, 14а.

Вход свободный. 18+

 

Фото:   freepik.com

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