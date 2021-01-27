Сибирские ученые предложили лечить деменцию пшеницей

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Ученые из Института цитологии и генетики разработали сорт пшеницы, которая способна бороться с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, у подопытных мышей улучшилась память и способность к обучению, передает РИА Новости. Об этом сообщает ИЦиГ СО РАН.

Ученые ИЦиГ совместно с коллегами из Всероссийского института растениеводства им. Вавилова не первый год в рамках стратегии поиска диетической терапии неизлечимых сейчас нейродегенеративных болезней работают над созданием сортов зерновых культур с повышенным содержанием водорастворимых пигментов антоцианов.

"Ранее исследования уже показали, что антоцианы обладают широкой биологической активностью, полезной для здоровья человека, но обычно речь идет о различных фруктах и ягодах, мы же оценивали воздействие на организм богатой антоцианами зерновой диеты. Зерно с антоцианами сегодня является очень привлекательным сырьем для создания функциональных продуктов питания, поскольку оно входит в ежедневный рацион большинства людей, лучше хранится и доступно в течение всего года", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника ИЦиГ Олеси Шоевой.

Для проведения исследования были взяты трансгенные мыши, страдающие болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона. Одних животных кормили зерном обычной пшеницы, других – с повышенным содержанием антоциана. Третья контрольная группа обычных мышей получала стандартный комбикорм.

Эксперименты показали, что у животных на антоциановой диете заметно улучшилась так называемая рабочая пространственная память, которая одной из первых страдает в ходе развития болезни, тормозилось снижение способности к обучению и улучшались некоторые биохимические процессы в мозге (активировались процессы восстановления нейронов).

"Все это позволяет ученым утверждать, что богатая антоцианами пшеница является многообещающим источником функционального питания из-за ее положительного влияния на когнитивные функции и важные патогенетические процессы нейродегенеративных расстройств", - говорится в сообщении.

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