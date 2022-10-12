Швейники Самарской области присоединяются к Всероссийской акции #МыВместе

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Швейные фабрики региона одними из первых откликнулись на помощь военнослужащим в период проведения спецоперации на Украине.

Мастерские переориентировали все бизнес-процессы под выпуск экипировки для мобилизованных, увеличено количество цехов. Наряду с выполнением гражданских заказов, сейчас все силы брошены, чтобы поддержать российских солдат.

Их оружие – игла и нитка, а помощь тыла фронту – спальные мешки: ООО «Профи дресс» – производитель униформы для работников ресторанного и гостиничного бизнеса – в последние дни резко изменило профиль и взялось изготавливать спальные мешки для мобилизованных земляков: двойной ватин, ткань-плащевка, очень теплые, не продуваются.

Как рассказала владелец фабрики Руслана Сукаева, сотрудники фабрики ежедневно шьют около 300 теплых и непромокаемых спальников - то, что сейчас особенно нужно бойцам. «У людей вопрос не стоит – задержаться, выйти в выходной, прийти в 6 утра. У нас работают каждый день, не болея, не отпрашиваясь, потому что мы все понимаем с какой ситуацией столкнулась Самарская область и вообще Россия», – рассказала Руслана Сукаева.

Вырос спрос и на ткань – везут со всей России. Пока отлажен поток одних изделий, конструкторы и технологи параллельно работают над созданием лекал для пошива спецодежды и нательного белья.

На помощь работникам швейных мастерских пришли и волонтёры – студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Они помогают в изготовлении чехлов для спальных мешков, подбирают выкройки и упаковывают теплые вещи. Работа кипит, кроме спальников здесь скоро начнут выпуск балаклав, плащ-палаток и рюкзаков-мешков.

«Нам приятно, что мы полезными оказались в этом деле, мы можем оказать какой-то вклад, сшить нашим солдатам мешки, чтобы им было тепло спать», – говорит портная с 10-летним стажем Юлия Первушкина:

«Придает больше энтузиазма, что это идет на фронт, это для наших военнослужащих, солдат, которые служат и защищают нас», - согласна с коллегой конструктор швейной фабрики Светлана Пузикова.

Сегодня многие предприятия и предприниматели сферы моды и дизайна стараются внести свою лепту в помощь мобилизованным участникам специальной военной операции. Например, тольяттинское ООО «БЭСТ» во главе с основателем бренда одежды Еленой Биллио наладила производство масок спецназа. А команда дизайнеров, сдружившихся на первом губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в России» (июнь 2022г.), при поддержке Всероссийской общественной организации «Золотые руки ангела», Общественного фонда «Звезда и Лира» и холдинга «Глобал Вижн» открывает швейные коворкинги для нужд наших военных, куда приглашает волонтёров – как с навыками шитья, так и желающих оказать любую помощь. В первую очередь планируется начать выпуск необходимой экипировки – комплектов для медиков (носилки, стропа, подсумок), аптечек, подсумков для отстреленных магазинов, с дальнейшим расширением ассортимента.

В помощь военным вовлекаются и представители смежных отраслей, например, производитель изоляции и промышленной упаковки на основе вспененного полиэтилена ООО «Фабрика Флексибон» в ближайшее время приступает к изготовлению туристических ковриков.

Все мобилизованные жители Самарской области дополнительно к обмундированию Минобороны будут обеспечены также рюкзаками, ковриками, аптечками, спальными мешками и др.

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