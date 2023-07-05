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Шторки, жалюзи, пленка: какую «защиту» автомобильных стекол признают незаконной

Если инспектор выявит нарушение, то водитель должен его устранить, в противном случае его могут штрафовать бесконечно



Снизить коэффициент светопропускания для боковых стекол легковых авто в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину призвал глава думского Комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Раньше он же настаивал на отмене штрафов за тонировку, но кабмин проект не поддержал. «Парламентская газета» рассказывает, какая тонировка запрещена и что будет за нарушение правил.

Отмена штрафов не прошла

Тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран мира, поскольку пленка защищает водителя от негативного воздействия прямых солнечных лучей, а также снижает температуру нагрева салона, что, в свою очередь, позволяет снизить мощность автомобильного кондиционера и сократить расход топлива. Об этом Ярослав Нилов напомнил в письме Марату Хуснуллину.

По российским законам, коэффициент светопропускания передних боковых стекол должен составлять не меньше 70 процентов, причем даже минимальная погрешность измерительных приборов трактуется не в пользу автовладельцев и оборачивается для них штрафом, добавил депутат. В связи с этим он попросил вице-премьера Правительства дать поручение рассмотреть возможность снижения установленного ГОСТом коэффициента светопропускания. Это, по словам Нилова, позволит автовладельцам использовать преимущества тонирования передних боковых стекол без ущерба безопасности дорожного движения.

Легализации тонировки депутаты ЛДПР безуспешно добиваются несколько лет. Лежавший в Госдуме с 2019 года законопроект в апреле этого года парламентарии отклонили в первом чтении. Недавнюю инициативу об отмене штрафов за тонировку не поддержал кабмин, поскольку «предлагается допустить управление транспортным средством с нарушением технического регламента Таможенного союза», а в российских ПДД содержится «запрет эксплуатации транспортных средств, на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, которые ограничивают видимость водителя».

Штраф — не проездной

Штраф за тонировку относительно небольшой — 500 рублей. Но накладывать санкцию на водителя может каждый инспектор, который его остановит. Таким образом, получать по полтысячи штрафа можно бесконечное количество раз, рассказал «Парламентской газете» адвокат Сергей Радько. «Тонировка входит в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то есть, получив от инспектора штраф, водитель должен устранить неисправность», — объяснил эксперт.

Остановить машину с темными стеклами для проверки можно хоть на стационарном посту, хоть просто на дороге. Инспектор должен использовать измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол — тауметр. Прибор должен быть внесен в госреестр средств измерений, иметь свидетельство о поверке. Водитель имеет право убедиться, что все это так. Если исправный прибор зафиксирует светопропускаемость передних стекол меньше 70 процентов, инспектор выпишет штраф. Постановление можно обжаловать.

Какую пленку можно клеить

В 2022 году за управление автомобилем, эксплуатация которого запрещена, к административной ответственности привлекли 3122 человека, следует из судебной статистики. Какая часть штрафов связана с тонировкой, не известно, но, очевидно, немалая, ведь тонировкой считают не только темную пленку на окнах, но и быстросъемные конструкции, занавески и экраны, которые ограничивают водителю обзор. Чтобы зафиксировать нарушение, не потребуется даже специальный прибор.

Светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол — не меньше 70 процентов, а вот задние стекла легковых авто можно закрыть хоть полностью, но только если есть зеркала заднего вида. Допускается использование цветной пленки на верхней части ветрового стекла автомобиля шириной до 14 сантиметров. Светопропускание такой полосы не нормируется.

Никаких дополнительных предметов типа шторок или жалюзей, а также покрытий, ограничивающих обзор, в автомобиле быть не должно. Исключение — зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, размещенные на стекле радиоантенны, нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла.

Ждать либерализации в вопросе тонировки в ближайшее время вряд ли стоит, предположил автоюрист Сергей Радько, поскольку изменить Техрегламент Таможенного союза непросто. Да и обоснованных причин это делать нет. «Тонированная машина нагревается так же, как и без обклейки, — сказал он. — С другой стороны, нет и обоснований, что тонировка приводит к большему количеству ДТП».

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