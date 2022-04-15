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Шрифт Times New Roman вряд ли запретят для рядовых россиян

15 апреля 2022 09:12
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шрифт Times New Roman вряд ли запретят для рядовых россиян

Американская компания Monotype, владелец шрифтов Times New Roman и Arial, теоретически может попытаться ограничить доступ к своим продуктам для рядовых пользователей из России, но скорее всего, этого не произойдет, заявил РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica - американская компания Monotype - заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.

"В теории Monotype может попытаться ограничить доступ к своим шрифтам и рядовым пользователям из России. Скорее всего, этого не произойдет в связи с тем, что это может привести к финансовым потерям для компании в виде неустоек и пени, на которые Monotype, скорее всего, не пойдет", - прокомментировал Бодров.

Он пояснил, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype – это еще не запрет на их использование для россиян. "Рядовым пользователям пока не стоит волноваться: данные шрифты все еще доступны для обычных пользователей для некоммерческого использования", - отметил эксперт.

По его словам, в первую очередь эти ограничения затронут компании, которые используют шрифты в коммерческой деятельности: книгоиздатели, разработчики сайтов, крупные корпорации и госкомпании, которые сами производят ПО или любой другой лицензированный продукт.

"К ним относятся и брендинговые и рекламные агентства. И поскольку любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у правообладателя, то в сложившейся ситуации это будет больше невозможно, и этим компаниям придется искать альтернативы", - объяснил Бодров.

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