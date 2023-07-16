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Шорты, шлепанцы, зубная щетка и штопор: самарцы рассказали, что чаще всего забывают взять в отпуск

16 июля 2023 11:09
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Шорты, шлепанцы, зубная щетка и штопор: самарцы рассказали, что чаще всего забывают взять в отпуск

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у самарцев, что из важных вещей они забывали взять в путешествие. Смотрите список и проверяйте себя: все ли вы взяли в отпуск? В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.

7 из 10 самарцев (69%) — гуру в подготовке к отпуску: собираясь в путешествие, они никогда не забывали ничего важного: «Однажды составил список и собираюсь строго по нему». Оставлять что-либо дома по невнимательности доводилось каждому пятому (19%). Топ самых забываемых в отпуск предметов возглавляет одежда и обувь, а также средства для ухода за собой и личной гигиены: о том, что об этих предметах они вспоминали уже в самолете или поезде, рассказали по 8%. «Даже к лучшему: купила купальник уже на море, новый и красивый!» — комментируют опрошенные.

Гораздо неприятнее забыть паспорт, — о том, что с ними такое случалось, рассказали 4% горожан. «Возвращались домой, в результате опоздали на самолет», — делятся респонденты.

Забывать в отпуск деньги, лекарства, различные девайсы и зарядные устройства доводилось по 1% опрошенных.

4% оставляли дома другие вещи. Женщинам доводилось страдать без личных фенов и полотенец. Мужчины впопыхах забывали про игральные карты, алкоголь и штопор («Вилкой открывали»). Уезжая в отпуск, одни оставляют дома свою тревожность, другие же на радостях полностью теряют рассудок («Мозги! Но, как говорится, все, что было в Вегасе, — остается в Вегасе»).
 

Время проведения: 1—12 июля 2023 года

Теги: Опрос

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