Школьников Самарской области приглашают принять участие в викторине Знание.Игра

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Чемпионат Знание.Игра Российского общества «Знание» для слушателей профориентационного курса «Россия — мои горизонты» пройдет 21 декабря. Школьники смогут проверить свои знания по пройденному материалу, а победители игр получат ценные призы от партнеров курса.

Предстоящая интеллектуальная игра пройдет по итогам отраслевых уроков, на которых школьники узнают о достижениях страны в медицине, предпринимательстве, а также в сфере транспорта и энергетики.

Чемпионат пройдет во всех федеральных округах страны, при этом для Дальневосточного и Сибирского округов будет разработан свой вариант викторины — вопросы для школьников в разных часовых поясах повторятся не будут. Игра для профориентационного курса будет состоять из четырех туров: в первом школьники ответят на вопросы о наземном, водном и воздушном транспорте, во втором туре ребята проверят свои знания в медицине и фармации, темой третьего тура станет предпринимательство, а в четвертом ребят ждут вопросы о топливно-энергетическом комплексе в России.

Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте Знание.Игра. Итоги игры будут подведены по каждому федеральном округу и в новых регионах — на сайте будут опубликованы рейтинги. Ребята поборются за возможность получить портативные принтеры от сети магазинов «Пятерочка», посетить предприятия Группы «Россети» в 82 регионах России, а также тематическую экскурсию ГК «Автодор».

«Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»), являясь партнёром Российского общества «Знания», выступила соорганизатором урока о развитии транспортной отрасли нашей страны. Надеюсь, что после изучения материалов урока, обучающиеся 6-11 классов заинтересовались деятельностью Автодора и смогли найти время познакомиться с нашей деятельностью, проектами и перспективами работы более подробно – как на сайте, так и в социальных сетях. Стоит отметить, что последние 2 года мы активно организуем профориентационные программы для школьников из разных регионов, в том числе и исторических. И как раз, хотим подарить самому активному классу – победителю квиза – программу с посещением Центрального пункта управления Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦПУ на ЦКАДе) и выставки в Музее Победы. Это позволит познакомиться с работой компании, узнать более подробно про профессии дорожно-строительного комплекса и карьерные возможности, а также посмотреть на дорожную отрасль с иного ракурса. Уверен, что это будет полезно для ребят. Ну и, безусловно, посещение главного военно-исторического музея России – Музея Победы, также оставит неизгладимые впечатления, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне» – отметил заместитель председателя правления по конкурентной политике и административным вопросам Госкомпании «Автодор» Александр Соколов.

Партнерами чемпионата также стали Группа ПАО «Аэрофлот», Транспортная компания «Таврия», Российский университет транспорта, МГУ им. М.В. Ломоносова, ПАО «РусГидро», НИУ «Московский энергетический институт», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», РХТУ имени Д.И. Менделеева, Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Помимо проведения интеллектуальных игр Общество «Знание» снимает видеоконтент для занятий.

Курс «Россия – мои горизонты» — инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. Российское общество «Знание» выступает его партнером. В прошлом учебном году просветительская организация подготовила для него почти 100 роликов. Курс создан для профориентации школьников. С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»