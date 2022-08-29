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Школьников из Самарской области просят помочь сверстникам из Петербурга записать аудиокниги для незрячих и слабовидящих детей

29 августа 2022 12:51
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Школьников из Самарской области просят помочь сверстникам из Петербурга записать аудиокниги для незрячих и слабовидящих детей

Проект для незрячих и слабовидящих людей «Вслух» был создан подростками для подростков. С его помощью можно услышать литературные новинки, обсудить любимую книгу онлайн со сверстником и найти новых друзей по всей стране. Проект дорос уже до международных масштабов. Стать участником команды приглашают активных подростков из Самарской области.

На создание одной страницы тактильной книги уходит примерно 12 часов. Да и стоят такие издания гораздо дороже обычных книг. Поэтому в последнее время незрячие и слабовидящие люди все чаще выбирают аудиоформат. Но проект "Вслух" — не просто про доступность книг в аудиоформате для подростков. Это про общение и дружбу, потому что ребята не просто читают вместе, они делятся впечатлениями и обсуждают любимых героев.

Проект "Вслух" в 2018 году придумал незрячий участник конкурса юных чтецов «Живая классика» Фёдор Лысиков. Он предложил записывать для подростков литературные новинки в аудиоформате.

В этом сезоне сделали ставку на книги современных авторов, которых в школьных библиотеках мало. Писатели будут делиться с ребятами даже рукописями — сочинениями, которые еще не изданы. А это — уникальная возможность узнать первыми о книжных новинках. Проект уже поддержали писатели  Анна Анисимова, Ася Кравченко, Евгений Чеширко, Тамара Крюкова, Эльвира Смелик, Нина Дашевская, а так же представитель издательства «Самокат» в Санкт-Петербурге Ника Максимова.

Первыми на призыв поучаствовать в акции откликнулись петербургские школьники, но текстов оказалось так много, что подростки будут рады помощи сверстников из разных регионов страны. Узнать подробнее об акции, зарегистрироваться и стать волонтёром проекта можно на официальном сайте: https://vsluh.ru.com/

В течение сезона старшеклассники, которые решили стать волонтёрами, будут участвовать в творческих мастер-классах по чтецкому мастерству, чтобы подготовиться к записи аудиокниг. Специально для них создадут книжный клуб, где будут проходить встречи с писателями.

За три года школьники озвучили более ста произведений. Есть даже аудиоспектакли к ним. Послушать их можно абсолютно бесплатно на сайте проекта «Вслух». Аудиотека будет постоянно пополняться и обновляться.

Фонд «Живая классика» реализует свои проекты на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

 

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